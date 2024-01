Poslanci začali na mimořádné schůzi projednávat korespondenční volbu pro Čechy žijící v cizině

Poslanecká sněmovna začala na mimořádné schůzi projednávat koaliční návrh na zavedení korespondenční volby. Zákon by umožnil Čechům, kteří žijí nebo studují v zahraničí, hlasovat poštou. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Vládní koalice navrhuje, aby to bylo možné už v příštím roce. Schůze sněmovny dnes bude nejspíš velmi dlouhá - hned v úvodu si poslanci schválili, že můžou jednat i přes noc. Opozice návrh kritizuje a nevyloučila obstrukce. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura uvedl, že koaliční návrh popírá základní principy volebního práva, tedy rovnost, přímost či tajnost hlasování. "Je to útok na legitimitu voleb a umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů," řekl. Zavedením korespondenční volby chce podle něj vládní pětikoalice nedemokraticky zvrátit výsledky budoucích voleb. SPD bude zákon blokovat všemi zákonnými prostředky, zdůraznil Okamura. Na boj proti novele je připravené i opoziční hnutí ANO, řekla šéfka jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová. „Máme k němu celou řadu veřejně známých výhrad,“ řekla. Kritizovala i to, že nejde o řádný vládní návrh, ale poslaneckou novelu s jednodušším legislativním procesem. Koalici vybídla, aby o návrhu napřed s opozicí jednala. "Jsme připraveni na ten boj, ale považujeme ho za zbytečný, tato země má mnohem víc jiných problémů," řekla Schillerová. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) odmítl, že by mohla korespondenční volba ohrozit bezpečnost voleb. Při projednávání ve Sněmovně se nebrání diskuzi o možných úpravách návrhu a inspiraci něčím, co v cizině funguje. Musí to ale napřed schválit koalice.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.

Česká republika je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Kromě Česka neumožňují zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí v EU ve Francii, Chorvatsku a na Maltě, z dalších evropských zemí také na Islandu. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí přes internet.