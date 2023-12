Poslanci žádají NKÚ, aby opět prověřil peníze na ochranu takzvaných měkkých cílů

Poslanci z kontrolního výboru Sněmovny podávají podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby znovu prověřil peníze, které stát vynakládá na systém ochrany takzvaných měkkých cílů před teroristickými útoky. Jde o místa, kde se shromažďují lidé, jako jsou třeba školy, nemocnice či veřejná prostranství. Výbor se tak usnesl po dnešním projednávání kontrolního závěru NKÚ z kontroly, která se na uvedený účel zaměřila v roce 2021. Přijaté podněty projednává kolegium NKÚ, které taky rozhodne, zda je využije a případně zařadí do plánu kontrol. Podle předsedy výboru Radovana Vícha (SPD) lze konstatovat, že ministerstva vnitra, kultury i zdravotnictví, kterých se kontrola týkala, neznají počet měkkých cílů, u nichž došlo ke zvýšení jejich ostrahy. "Problém je v tom, že chybí definice ochrany měkkých cílů a nikdo pořádně neví, co ten měkký cíl je," řekl Vích ČTK. Municipality ani jednotlivá ministerstva podle něj nemají přehled, co to jsou měkké cíle, a jaké peníze na to můžou čerpat.