Poslanec Farský navzdory kritice odjel na stipendijní pobyt do USA

Poslanec STAN Jan Farský přes kritiku opozice i koaličních partnerů odletěl na stipendijní pobyt do Spojených států. Mluvčí hnutí Sára Beránková to potvrdila na dotaz ČTK. Poslanec chtěl původně do USA odcestovat už ve čtvrtek, kvůli průtahům se sněmovním projednáváním důvěry vládě cestu odložil. Poslanec v pondělí oznámil na twitteru, že bude půl roku na stáži na univerzitě v americkém Oregonu, neboť Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová sněmovní hlasování. Zejména opoziční politici obviňovali Farského mimo jiné z pohrdání voliči, i podle představitelů vládních stran bylo Farského rozhodnutí špatné. Předseda STAN Vít Rakušan v pátek uvedl, že nepovažoval za šťastnou loňskou kandidaturu Farského do Sněmovny v době, kdy stipendium řešil.