Poslanec Farský se kvůli stáži vzdá mandátu, vyzvalo ho k tomu vedení STAN

Poslanec Jan Farský (STAN) se vzdá svého mandátu. Oznámil to dnes po půlnoci na twitteru poté, co ho k rezignaci vyzvalo předsednictvo hnutí Starostů a nezávislých. Farský čelil kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce. Předseda STAN Vít Rakušan označil rozhodnutí za velmi složité, protože si Farského lidsky i profesně nesmírně váží. "Jako první místopředseda mi byl několik posledních let oporou. O to víc si cením toho, že Honza naši výzvu v zájmu zachování důvěry ve STAN i v politiku jako takovou vyslyšel," poznamenal.

"Nechci komplikovat fungování vlády a našeho hnutí STAN. A tak vyslyším výzvu našeho předsednictva a složím mandát poslance," uvedl Farský. K odchodu ze Sněmovny ho vyzvalo ve středu na večerním jednání předsednictvo, které o tom informovalo v tiskové zprávě. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka hnutí situaci kolem nepřítomnosti Farského v Česku podcenilo.

Farský začátkem minulého týdne oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl o víkendu. Opoziční politici obvinili Farského z pohrdání voliči, ale i podle představitelů vládních stran bylo jeho rozhodnutí špatné. Kritizoval ho také předseda vlády Petr Fiala (ODS).