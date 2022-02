Poslanec Farský se vrátil do ČR, mandát složí v úvodu úterní schůze

Poslanec Jan Farský (STAN) se již vrátil ze zahraniční stáže do Česka, aby se mohl osobně vzdát mandátu. Sdělil to dnes ČTK. Mluvčí vládních Starostů a nezávislých (STAN) Sára Beránková doplnila, že Farský funkci složí hned v úvodu úterního jednání Sněmovny. Farský čelil kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem poslanecké funkce. Po výzvě předsednictva STAN se rozhodl mandátu vzdát. Farský v lednu oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a že získal prestižní stipendium na univerzitě v americkém Oregonu. Vzdal se poslaneckého platu a pozice šéfa klubu STAN a přislíbil, že i ze stáže se případně vrátí na klíčová hlasování. Do Spojených států odletěl v polovině ledna. Po kritice sněmovní opozice i koaličních partnerů a výzvě vlastního hnutí se ale rozhodl funkci složit.