Poslanec německé AfD Petr Bystroň odmítl, že by přijímal peníze od Rusů

Poslanec německé strany Alternativa pro Německo Petr Bystroň v dopise směřovaném vedení své strany odmítl podezření, že dostával peníze od ruských propagandistů. Informuje o tom agentura DPA. Politik českého původu a kandidát do europarlamentu měl podle českého Deníku N a německého týdeníku Der Spiegel za úplatky poskytovat rozhovory proruskému webu Voice of Europe. To Bystroň odmítl v reakci na vedení AfP, které po něm požadovalo vysvětlení. Rozkrytí ruské vlivové organizace, která se údajně snažila ovlivnit eurovolby, představila v polovině března česká kontrarozvědka.