Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládě Petra Fialy

Vláda Petra Fialy z ODS získala důvěru Poslanecké sněmovny. Kabinet podpořilo 106 přítomných poslanců koaličních stran - tedy ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Proti hlasovalo 87 zákonodárců z opozičních hnutí ANO a SPD. Osm poslanců se ze schůze omluvilo ze zdravotních důvodů. Poslanci rozhodli o vyslovení důvěry po víc než třech měsících od voleb. "Pro Česko je důležité, že má plnohodnotnou vládu s důvěrou, která může naplňovat svůj program," řekl Fiala. Sněmovna podle něj naplnila vůli občanů. Hlasování předcházela zhruba 21hodinová debata, které dominovala kritika z opozičního tábora. Bylo to nejdelší jednání o důvěře vlády v historii samostatné ČR. Fiala to označil za něco, co patří k demokracii. Vyjádření opozice sledoval, mnohá může podle něj vláda využít při své práci.