Poslední krok chybí k zahájení stavby továrny na penicilin v ČR, návrh musí schválit EK

Evropská komise už od Česka obdržela návrh k české továrně na penicilin. Pokud jej EK odsouhlasí, může začít výstavba. V pořadu Za pět minut dvanáct to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). O tom, kde továrna vznikne je podle něj předčasné rozhodovat. S nápadem výrobnu postavit přišel Válek loni v prosinci a uvedl, že by stavba měla začít do konce tohoto volebního období.

Ačkoliv ministr sliboval, že datum výstavby bude známo do konce minulého roku, proces zdržela sektorová analýza farmaceutického průmyslu, kterou zpracovávalo ministerstvo průmyslu o obchodu. Důvodem ke stavbě je fakt, že Česko čelilo v posledních letech opakovaným výpadkům v dodávkách léků, například právě penicilinu.