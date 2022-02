Poslední majitel Hrubé Skály přišel o občanství, potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) potvrdil verdikt, podle kterého Johann Aehrenthal přišel v období druhé světové války o československé občanství. Poslední šlechtický majitel zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn na Semilsku se po okupaci přihlásil k německé příslušnosti, majetek rodu tak po válce připadl státu. Rozhodnutí o zachování občanství by pro jeho dědice bylo významné kvůli možnosti uplatnit restituční nárok. Zámek Hrubá Skála nyní slouží jako hotel v soukromém vlastnictví, hrad je v držení města Turnova.

Podle správního soudu je zřejmé, že Aehrenthal v době okupace projevil osobní i morální kvality a mnoha lidem hmotně i jinak pomohl. Důvod k zásahu nenašel ani ÚS. "Doloženo bylo toliko to, že J. A. pomáhal lidem skrývajícím se na jeho pozemcích, nikoliv již to, že by tito lidé prováděli konkrétní bojovou činnost směřující k oslabení nepřítele," stojí v usnesení. Před soudy neobstála ani argumentace o židovských kořenech rodiny.