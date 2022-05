Poslední rozloučení se sběratelkou umění Medou Mládkovou bude ve čtvrtek 19. května

Lidé se budou moct přijít naposledy rozloučit s mecenáškou Medou Mládkovou ve čtvrtek 19. května, a to do kostela U Pražského Jezulátka na Malé Straně. Jak oznámil za Nadaci Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil, obřad začne v 15 hodin. Sběratelka umění zemřela minulé úterý, bylo jí 102 let.

Meda Mládková je známá mimo jiné jako propagátorka tvorby malíře Františka Kupky. Založila Museum Kampa, které spravuje nejen sbírku Kupkových děl, ale taky díla dalších umělců, především druhé poloviny 20. století.