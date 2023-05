Poslední rozloučení se Soňou Červenou bude 16. května v Národním divadle

Poslední rozloučení s operní pěvkyní Soňou Červenou se bude konat v úterý 16. května na jevišti Národního divadla. ČTK o tom informoval mluvčí ND Tomáš Staněk. Červená zemřela 7. května v Praze ve věku 97 let. Zástupci kulturní scény na ni vzpomínají jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka. Oceňují její umělecký přínos i vitalitu, se kterou do posledních chvil svého dlouhého života udivovala šarmem a inspirovala své okolí. Po své emigraci z Československa Červená v 60. letech zpívala ve významných světových operních domech. V San Francisku byla 11 sezon. Mimořádné výkony podávala v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslavnější rolí byla Carmen, kterou zpívala více než stopadesátkrát. Loni 29. září, krátce po svých 97. narozeninách, Červená vystoupila u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU v Lateránské bazilice v Římě v oratoriu Jana Zástěry Svatá Ludmila jako sólistka v partu sv. Ludmily. Za kariéru pěvkyně získala řadu ocenění. Vedle zpěvu se ale Červená uplatnila i jako herečka. Například ve Stavovském divadle vytvořila hlavní roli v Čapkově Věci Makropulos a postavu Dr. Milady Horákové v Březinově Zítra se bude...