Potravináři se mohou opět zapojit do soutěže o Česká chuťovka

Výrobci potravin z Česka se mohou opět zapojit do soutěže o značku Česká chuťovka, která jim má pomoci proniknout s jejich produkty do povědomí zákazníků. Přihlášky mohou posílat do 16. září. Ocenění, která mají být předána 2. listopadu v sídle Senátu, pokud to epidemická situace umožní, se udělují v deseti kategoriích. Například v kategorii pekařských, cukrářských, mléčných i masných výrobků. Svoji kategorii mají třeba nealkoholické nápoje, ale i piva, vína a lihoviny. Dosud podle pořadatelů ocenění obdrželo 226 potravinářů. Označení Česká chuťovka získalo zatím 1196 výrobků, dalších 225 dosáhlo na označení Dětská chuťovka. Podle senátora KDU-ČSL a jednoho z hodnotitelů Petra Šilara je třeba ukázat českým občanům, že v přemíře zahraničních produktů si mohou vybrat kvalitní a chutnou českou potravinu.