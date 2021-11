Potravinová sbírka pro chudé byla úspěšná i letos

Podzimní kolo potravinové sbírky vyneslo v kamenných obchodech v celé zemi 410 tun zboží pro potřebné. Organizátoři to dnes sdělili ČTK. Darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží mohli lidé ve zhruba 1300 prodejnách v sobotu. Sbírka pokračuje i dnes ve velkoobchodech Makro, do 30. listopadu se mohou lidé do sbírky připojit přes on-line supermarkety Rohlik.cz, Košík.cz a iTesco.

Zákazníci v sobotu v obchodech darovali 357 tun potravin, ze kterých je podle potravinových bank možné připravit až 714.000 porcí jídla. Lidé pro potřebné nakoupili také 53 tun základního drogistického zboží a hygienických potřeb.