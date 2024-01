Potravinové banky loni shromáždily a rozdělily rekordní množství potravin

Potravinové banky v Česku loni shromáždily přes 12.000 tun potravin. Jídlo a další zboží z nich získalo ke 400.000 lidí. Získané zásoby i počet podpořených potřebných jsou nejvyšší za celých 30 let existence těchto zařízení. O rekordním výsledku informoval předseda federace potravinových bank Aleš Slavíček. Potravinové banky podporují například matky samoživitelky, seniory nebo lidi v tíživé sociální situaci. V Česku funguje 15 potravinových bank. Díky tříletému projektu, na kterém banky spolupracují s ministerstvem práce, loni podle Slavíčka začaly fungovat výdejny pomoci ve 163 městech. "Zaregistrovali jsme ohromný zájem starostů, aby v jejich městě banka působila," uvedl šéf federace.

Potravinové banky slaví teď v lednu 30 let existence. Podle Slavíčka by se měl do roku 2030 jejich výkon proti loňsku zdvojnásobit. Podporu by mělo získat přes 600.000 lidí a využít by se mělo na 25.000 tun potravin. Šéf federace požádal sněmovní sociální výbor o to, aby přispěl ke zjednodušení darovacích pravidel pro firmy.