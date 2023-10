Potravinové banky mají po jarní rekordní sbírce téměř prázdné sklady, počet klientů roste

Potravinové banky už vyhlížejí Podzimní potravinovou sbírku. Ta bude 11. listopadu. Sklady potravinových bank jsou totiž téměř prázdné - a to i přes rekordní květnovou sbírku, při které lidé přispěli bezmála 500 tunami zboží pro potřebné. Hlavní příčinou je podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka míra chudoby, která se přehoupla přes 10 procent. A to nejen kvůli vysoké inflaci ale i energetické krizi. Roste navíc i zájem lidí v regionech - a to až o třetinu. Nejčastějšími klienty potravinových bank jsou samoživitelé, senioři a také nízkopříjmové skupiny obyvatel. Mimo velké sbírky je možné potravinovým bankám přispívat také penězi a do některých středisek i průběžně potravinami a drogerií.