Potravinovým bankám v Česku schází trvanlivé potraviny

Potravinové banky využilo letos alespoň jednou 270.000 lidí, tedy zhruba o 70.000 víc než za celý loňský rok. V zásobách chybí hlavně trvanlivé potraviny, jako jsou rýže, těstoviny nebo jídlo v konzervách. ČTK to řekla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Příští týden v sobotu se koná další kolo celorepublikové potravinové sbírky, ve které mohou lidé darovat potraviny v obchodních řetězcích i on-line obchodech. Organizátoři vyzývají, aby lidé do sbírky darovali zejména například trvanlivé mléko, dětskou výživu nebo drogerii. Seznam míst, které se do sbírky zapojily, je na webu sbírky. Potraviny lze darovat v kamenných obchodech i internetových supermarketech.