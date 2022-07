Potvrzeno: při sesuvu ledovce na hoře Marmolada zemřeli dva Češi

Nedělní sesuv ledovce na hoře Marmolada v italských Dolomitech má druhou oběť z Česka. Je to dosud pohřešovaný muž. Další lidé z České republiky se v souvislosti s neštěstím zatím nepohřešují. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Ráno informovala o tom, že při sesuvu zemřel jeden muž a druhý se pohřešuje.

Muži byli v horách spolu, mluvčí o nich hovoří jako o dvou kamarádech. Pátrání na hoře Marmolada, kde se v neděli uvolnil velký kus ledovce, pokračuje. Podle posledních informací italských médií si sesuv vyžádal sedm mrtvých, osm lidí je nezvěstných.