Pouť smíření připomíná odsun Němců z Brna

Asi 150 lidí vyrazilo dnes pěšky z Pohořelic do Brna na třicetikilometrovou Pouť smíření, která připomíná obětí poválečného odsunu německy hovořícího obyvatelstva z Brna. Uvedl to Petr Kalousek, ředitel festivalu Meeting Brno, který akci zastřešuje. Pochod se koná opačným směrem než tehdejší odsun, při kterém zemřely stovky lidí.

Akce začala u památníku obětem odsunu, kde se sešlo zhruba 300 lidí. Poté se asi polovina vydala směrem do Brna, kam by měl pochod dorazit navečer. Účastníkem pochodu je David Iltis, vnuk biologa Huga Iltise, který podle Kalouska vynesl na "světlo světa" významné objevy Gregora Johanna Mendela na poli genetiky. Brno si letos připomíná 200 let výročí od narození Mendela.

Pochod se poprvé šel v roce 2016, o rok dříve se Brno poprvé omluvilo za poválečný odsun Němců. Ten se odehrál 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo z Brna odejít nejméně 19.500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu, který se někdy kontroverzně nazývá brněnský pochod smrti, zahynuly stovky lidí.