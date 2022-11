Poutní místa Svatý Kopeček a Velehrad spojila 109 km dlouhá turistická stezka

Klub českých turistů dokončil značení Cyrilometodějské stezky spojující Svatý Kopeček u Olomouce s Velehradem na Uherskohradišťsku, jejíž trasa odkazuje na kulturní kořeny Slovanů spojené s příchodem sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Cyrilometodějská stezka měří 109 kilometrů. ČTK to sdělila uvolněná členka krajského zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu Milada Sokolová (ODS). "Stezka propojuje četná historická a poutní místa, se kterými se výletníci mohou seznámit a dozvědět se třeba něco nového. Mimo to prolíná spoustu krásných scenérií, a ty si zase určitě užijí všichni milovníci přírody,“ uvedla Sokolová. Trasa spojuje významná arcibiskupská místa Svatý Kopeček, Olomouc, Kroměříž a Velehrad. Vede také kolem poutního místa Dub nad Moravou u Olomouce, tovačovských rybníků a pohořím Chřiby. Více než sto kilometrů dlouhou stezku po území Olomouckého a Zlínského kraje lze rozvážným krokem projít za 30 hodin, ale lidé si ji mohou rozdělit do několika etap.