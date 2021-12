Povinné očkování proti koronaviru začne platit do konce týdne

Vládní vyhláška o povinném očkování proti koronaviru pro vybrané profesní skupiny a lidi starší 60 let vyjde ve sbírce zákonů do konce týdne. Po jednání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lidi, kterých se vyhláška bude týkat, se budou muset podle Vojtěcha naočkovat do konce února. Podle Vojtěcha je toto rozhodnutí ve veřejném zájmu a zabrání zahlcení nemocnic v dalších vlnách covidu-19. Příští vláda je ale k povinnému očkování kritická. Například budoucí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL v České televizi řekl, že budoucí kabinet by povinné očkování pro starší 60 let zrušil.