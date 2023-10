Povinností českých politiků je mluvit s každou slovenskou vládou, řekl Fiala

Povinností českých politiků je mluvit s každou slovenskou vládou a snažit se tam, kde to jde, najít společnou řeč, prohlásil dnes po skončení summitu EU v Bruselu český premiér Petr Fiala. Ten se dnes ráno na okraj jednání poprvé setkal ve funkci se staronovým šéfem slovenské vlády Robertem Ficem. Dohodli se mimo jiné, že Fico přijede v dohledné době na návštěvu České republiky. Bližší podrobnosti o datu ale Fiala neuvedl.

Dlouholetý politik Fico byl slovenským premiérem naposledy před více než pěti lety. V roce 2018 na tuto funkci rezignoval v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Prezidentka Zuzana Čaputová jeho novou vládu jmenovala ve středu. "My jsme politici, veřejnost po nás chce, abychom spolu dokázali mluvit. Abychom dokázali spolupracovat na projektech, abychom nenarušili to, co je na našich vztazích cenné," uvedl Fiala na dotaz, jaké budou vztahy jeho vlády s novým kabinetem v Bratislavě.