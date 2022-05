Povodí Labe si nechá zpracovat studii ohrožení přehrad na suchem

Povodí Labe si zadá zátěžový scénář pro přehrady ohrožené suchem. Studie má ukázat, jak budou nádrže schopné plnit svoji roli v budoucnu. Konkrétně má řešit možné dopady na čtyři vodní díla na Chrudimce - Seč, Práčov, Křižanovice a Hamry. Dokument by měl reagovat na scénář klimatické změny, snížené množství srážek a tedy i průtoků v posledních letech. Zároveň bude řešit i množství odběrů vody z nádrží a případné nutné omezení do budoucna. Studii chce mít státní podnik hotovou do konce roku a měla by stát asi půl milionu korun.