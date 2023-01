Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu. Mimo jiné zpevňuje břehy. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Povodí je správcem vodní cesty. "Po úspěšné plavební sezóně 2022 od podzimu pokračujeme v opravách opevnění Baťova kanálu v úseku od mostu Valcha po Výklopník," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Práce spočívají v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku obnovujeme parametry plavební dráhy, opravujeme břehy a zajišťujeme jejich stabilizaci, uvedl Gargulák. Po konci hlavní plavební sezony bude povodí v opravách pokračovat opět tak, aby neomezily plavbu, doplnil Gargulák. Práce přijdou bezmála na 45 milionů korun.

Baťův kanál ročně přiláká asi 90.000 návštěvníků, kteří se plaví na 3500 lodích. Kanál částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý přes 53 kilometrů. Chystají se prodloužení do Hodonína a Kroměříže, takže by délka trasy přesáhla 75 kilometrů.