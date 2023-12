Požár pečovatelského domu ve Větřní, kdy se zranili tři lidé, vznikl od svíčky

Požár domu s pečovatelskou službou ve Větřní na Českokrumlovsku, při němž se v pátek zranili tři lidé, vznikl kvůli svíčce na adventním věnci. Měl ji v bytě zapálenou muž, který skončil s popáleninami ve vážném stavu v pražském traumacentru, řekl dnes ČTK starosta Větřní Antonín Krák (SOCDEM). Šest klientů domu, kteří noc na dnešek strávili v bývalém hotelu Golf, převezou zaměstnanci města do domova důchodců v Horní Plané. Další tři jsou u svých rodin, zbylí tři v nemocnicích. Klienti by se mohli zpět do domu ve Větřní vrátit za 14 dní, odhadl Krák. Příbuzní klientů dnes od rána odklízejí u domu sutiny a odpad.

Popálený člověk, jemuž je přes 80 let a kterého záchranáři převezli do pražské vinohradské nemocnice, je podle starosty v kritickém stavu. Při požáru ošetřili záchranáři devět lidí. Třípatrový dům, který město před deseti lety opravilo, je teď neobyvatelný. V domě je 19 bytů, každý pro jednoho klienta, a další byty pro zdravotní sestry. V domě teď bylo podle starosty 12 lidí, ostatní byli na vánoční svátky pryč.