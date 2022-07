Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků, dnes přiletí i italská letadla

Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. Plameny zasáhly zhruba tisíc hektarů - to je téměř osmina rozlohy celého národního parku. Evakuováno muselo být odhadem 450 lidí. Ohniska ve Hřensku se podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana daří držet pod kontrolou. Do zásahu se zapojily další automobilové žebříky, které pomáhají s hasebními pracemi nad domy na pravém břehu Kamenice. Nasazeny jsou i vrtulníky. Během dneška přiletí z Itálie dvě letadla s velkokapacitními nádržemi. Informoval o tom ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Na likvidaci rozsáhlého ohně u Hřenska se už podílí vrtulníky ze Slovenska a Polska. Speciální stroje z Itálie by se podle Rakušana měly do pomoci zapojit dnes, nejpozději zítra. Poté, co projdou základním servisem. Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom. Za úkol budou mít ošetřovat nepřístupné plochy, na kterých již nehoří, kde by ale mohlo vzniknout nové ohnisko. Italská letadla mohou nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Podle Rakušana budou využita k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale u kterých hrozí vznik dalších ohnisek požáru.