Požár v Českém Švýcarsku možná povede ke změnám zákona o požární ochraně

Rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku by měl vést ke změnám zákona o požární ochraně. A to hlavně kvůli předcházení podobným událostem v bezzásahových zónách národních parků. Poslancům výboru pro bezpečnost to řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Bude také podle něj třeba nejspíš změnit koncepci leteckého hašení lesních požárů. Vlček připomněl, že požár se podařilo uhasit za 20 dní. Zasahovalo mimo jiné přes 6 tisíc profesionálních a dobrovolných hasičů. Okolnosti vzniku požáru vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení.