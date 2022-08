Požár v Hřensku chtějí hasiči uhasit do několika dnů, nyní zmenšují jeho plochu

Hasičům v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat plochu požáru v národním parku. Oheň zachvátil přes 1000 hektarů, k pondělnímu večeru se tato plocha zmenšila zhruba na 600 hektarů. Na likvidaci požáru pracuje dál přes tisíc hasičů, kvůli horku se musí častěji střídat. S tak mimořádným nasazením hasičů se počítá až do likvidace ohně, zásah mohou zkomplikovat vysoké letní teploty. Požár by chtěli hasiči zlikvidovat do několika dnů. Novinářům to řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Na místě zasahují jednotky desátý den. S hašením ze vzduchu pomáhá pět vrtulníků a pět letadel. Hasiči ohlásili v pondělí ve 20:00, že požár mají zcela pod kontrolou. Dále by chtěli zmenšovat zasaženou plochu. Práci ztěžují vysoké teploty, proto je nutné dbát na střídání hasičů, kteří se pohybují i v nepřístupném terénu, kde je i samotný pohyb fyzicky náročný. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes upozornil, že ve středu zasáhnou většinu Čech silná vedra, denní teploty mohou stoupnout až na 34 stupňů Celsia. Skrytá ohniska objevili hasiči díky dronům s termovizí, které použili ještě před nasazením letecké techniky.

Infrastruktura v soutěskách řeky Kamenice na Hřensku je i přes rozsáhlý požár v pořádku. Českému rozhlasu to řekl mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Přístaviště, lodě nebo restaurace nad Edmundovou soutěskou oheň nijak významně nepoškodil. Strážci parku se tam dnes vydali poté, co se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Postupně procházejí všechna zasažená místa. Geologové ale budou muset podle Salova posoudit stav příkrých skal a taky soutěsek, ty totiž můžou být nejvíc poškozené. Kdy by se do oblasti mohli vrátit turisté, zatím podle něj není jasné. Správci teď čekají, až hasiči požár úplně uhasí a oblast jim předají. Do obnovy lesa správci parku podle Salova nebudou zasahovat.