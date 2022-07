Požár v Národním parku České Švýcarsko se kvůli větru začal šířit

Požár v Národním parku České Švýcarsko se začal šířit, zvedl se totiž vítr. Na místo dorazili i hasiči z Německa. V součtu zasahuje u Hřenska na Děčínsku 49 jednotek. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan s tím, že se šíří původní ohnisko. Druhé ohnisko, kvůli kterému v neděli hasiči uzavřeli Edmundovu soutěsku, by mělo být pod kontrolou. Les začal hořet v neděli ráno. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. S hasebními pracemi pomáhá policejní i armádní vrtulník a také letadlo. Pro veřejnost je uzavřená také Mlýnská cesta z Mezné a silnice z Hřenska do Mezné. Událost se obešla bez zranění.