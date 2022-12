Požár v pečovatelském domě na Semilsku: 1 mrtvý a škoda 10 milionů korun

Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčiny požáru, který v pátek večer zachvátil dům s pečeovatelskou službou v Libštátu na Semilsku. Při něm zemřel jeden ze seniorů. Posoudí také stav domu a to, zda by se alespoň částečně nemohli lidé do domu vrátit, řekl ČTK mluvčí hasičů Libereckého kraje Jakub Sucharda. Hasiči předběžně odhadli škodu na deset milionů korun.

Oheň byl nahlášen v pátek zhruba ve 21:30. Záchranáři museli evakuovat 46 lidí, zdravotníci na místě také vyšetřovali evakuované a zajišťovali pro ně léky. Většina evakuovaných seniorů našla dočasnou střechu nad hlavou ve škole, kam Červený kříž přivezl lehátka a zajistil jim zázemí. O ostatní se postarali příbuzní.