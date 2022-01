Pracovní karanténa se může týkat zdravotnictví či dopravy, seznam schválí vláda

Pracovní karanténa by se mohla týkat profesí ve zdravotnictví, dopravě, energetice, vodním hospodářství či pohřebnictví. Po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Definitivní znění opatření k pracovní karanténě ale podle něj bude oznámeno až po středečním zasedání vlády.

Smyslem pracovní karantény má být udržení fungování státu i v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta covidu-19 omikron. Lidé z vybraných profesí, kterým by při testování v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat i nadále. "Ale musí se zajistit podmínky s ohledem na to, že ten člověk je potenciálně rizikový," řekl Rakušan. Člověk by musel pracovat v izolovaném prostředí s respirátorem, nemohl by trávit čas ve společných prostorách a musel by z práce rovnou domů. Pokud by se u člověka nákaza potvrdila i PCR testem, do práce by podle Rakušana už nedocházel.