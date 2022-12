Pracovníci úřadů práce budou mít vyšší příplatky kvůli zátěži

Pracovníci z úřadů práce by mohli od ledna dostávat víc peněz. Zvednout by se jim měl zvláštní příplatek kvůli zátěži a možnému ohrožení při práci. Pohybovat se má od 750 do 2500 korun. Vyšší výdělek by měli od ledna mít pak manželští poradci či akademici z Univerzity obrany a Policejní akademie. Plat se jim stanoví podle jiné tabulky. Nařízení dnes schválila vláda.

Na nízké výdělky, přetížení i výpady klientů si stěžují zaměstnanci úřadů práce a jejich odbory. Kvůli podmínkám a výdělkům odboráři vyhlásili v květnu na několik dní stávkovou pohotovost. Vedení ministerstva práce a úřadu práce na posledním jednání sněmovního sociálního výboru poslancům sdělilo, že řešením by teď od ledna měl být právě zvláštní příplatek.

Podle nařízení výši stanoví úřad podle toho, jak se úředníci dostávají do vypjatých situací, musí zvládat nepředvídatelné či nepřátelské jednání a jsou v ohrožení zdraví či života. Na peníze budou mít nárok ti, kteří pracují s uchazeči o práci a s žadateli o dávky. Příplatek mají dostávat také zaměstnanci, kteří prověřují stav u klientů.