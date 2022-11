Praha bude řešit prodej Jindřišské věže, řekl Hřib Deníku N

Vedení hlavního se chce angažovat v prodeji památkově chráněné Jindřišské věže v centru Prahy. Napsal to dnes web Deníku N, kterému to řekl dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Věž nabídlo k prodeji za 75 milionů korun pražské arcibiskupství. Zdůvodnilo to racionalizací majetku.

"Opravdu mne mrzí, že stavbu tohoto typu arcibiskupství nenabídlo k přímému prodeji nejprve městu nebo městské části. Zejména když je zjevné, že důvodem prodeje je ekonomická nevýhodnost věže a předpokládám, ze tam bude také nyní vyžadována nějaká investice, takže komerčního kupce budou hledat těžko," dodal Hřib.

Jindřišská věž je součástí pražské památkové rezervace zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Bývala zvonicí blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Stavba z 15. století je vysoká téměř 66 metrů a vybavená výtahem. V deseti patrech věže je prodejna se suvenýry, whiskerie-kavárna, galerie i stálá expozice. Věž se také využívá pro kulturní programy,

Podle Deníku N je Jindřišská věž dlouhodobě v pronájmu společnosti Jindřišská věž, s.r.o., která patří staviteli a podnikateli Martinu Podzimkovi.