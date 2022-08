Praha hostí významné skautské setkání – Středoevropské jamboree 2022

V Praze začíná Střeodevropské jamboree. Zúčastní se ho na tisíc skautů od čtrnácti do sedmnácti let z celého světa. Pravidelná společná setkání pořádají od roku 1997 skauti z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska - a to vždy v jedné z těchto zemí. Letos přijedou mladí lidé například i z Ukrajiny nebo Izraele. Cílem setkání je podle mluvčí skautské organizace Barbory Trojak vytváření přátelství - a to nehledě na hranice nebo odlišný mateřský jazyk.

Desetidenní akci dnes večer zahájí slavnostní ceremoniál na pražském výstavišti.