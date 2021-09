Praha je extrémně nebezpečná, varuje fanoušky Rangers Kamarův právník

Právník fotbalisty Rangers Glena Kamary varoval fanoušky glasgowského klubu před cestou do Prahy na zápas Evropské ligy proti Spartě. Podle Aamera Anwara by se v české metropoli mohli ocitnout v ohrožení života. Utkání 2. kola skupiny A se bude hrát na Letné ve čtvrtek 30. září bez diváků. UEFA zavřela Spartě stadion na jedno pohárové utkání za rasistické projevy části fanoušků v zápase 3. předkola Ligy mistrů s Monakem.

"Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy - hráčů a fanoušků," řekl britskému bulvárnímu listu Daily Record Anwar. Míní, že příznivcům Rangers hrozí nebezpečí od násilnických ultras, kteří podle něj patří k táborům Sparty i Slavie. "Bude to nebezpečné pro hráče a fanoušky. Myslím, že je to opravdu riskantní. Bál bych se o fanoušky, kteří by jeli bez lístků. Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii," tvrdí Anwar. "Mám podezření, že ti ultras by vyhledávali fanoušky Rangers, kteří by neměli šanci. Nejlepší, co mohou udělat, je zůstat v bezpečí doma."

Nad jeho výroky se pozastavil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. "Absolutní ztráta soudnosti pana právníka. Nebo jsou jeho vyjádření ukázkou nové skotské kultury? UEFA by opravdu měla varovat, ale před fans Rangers," napsal Tvrdík na twitteru a přiložil fotografii s autobusem Olympique Lyon, který příznivci skotského klubu posprejovali před čtvrtečním zápasem Evropské ligy v Glasgow (0:2).