Praha kvůli klesajícím teplotám uzavřela městečko pro uprchlíky v Troji

Pražský magistrát uzavřel stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v Troji. Důvodem jsou klesající teploty. O uprchlíky se bude nadále starat městské Centrum sociálních služeb Praha v ubytovně na Florenci a na Smíchově. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Městečko se 150 lůžky bylo otevřeno v květnu a mělo fungovat do 30. září. Druhé městečko vzniklo později v Malešicích a v létě byla obě sloučena do Troje. Ve stanech našli azyl zejména romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří původně nocovali na hlavním nádraží. "Původně bylo v plánu jej provozovat do 30. září, avšak s ohledem na nadcházející podzim a klesající teploty v posledních dnech bylo rozhodnuto o jeho předčasném uzavření. Nově jsou příchozí ubytováváni v náhradních prostorách na Florenci a na Smíchově, které fungují ve stejném režimu, jako tomu bylo v Troji," uvedl Hofman.