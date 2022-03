Praha kvůli přeplněným kapacitám prozatím uzavřela asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky

Asistenční centrum v Praze pozastavuje kvůli dlouhým čekacím lhůtám odbavování nových uprchlíků z Ukrajiny. Na Twitteru o tom informovali hasiči. Podle nich nebude centrum přijímat další příchozí až do úterního poledne. Uprchlíky, kteří se v Kongrsovém centru nestihli registrovat, převezou hasiči do méně vytížených asistenčních středisek v krajích. O přehlcení pražského asistenčního centra už dřív informoval primátor hlavního města Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Uvedl, že v centru čeká na odbavení asi 2000 lidí. Problém je podle něj i s ubytováním, protože v metropoli již kapacity nejsou. "Snažíme se zajistit nějaké další kapacity u soukromých nabídek, které tam jsou, ale chybí nám nějaká vládní pravidla," řekl. Doplnil, že město stále neplánuje otevřít další asistenční centrum, protože to není možné z důvodu organizační složitosti a nedostatku pracovníků.