Praha kvůli upouštění vody z vltavské kaskády uzavírá náplavky

Pražský magistrát se kvůli upouštění vody ve vltavské kaskádě a zvyšující se hladině Vltavy rozhodl uzavřít náplavky. Lidé na ně nesmí od středečního odpoledme do odvolání. Po jednání povodňové komise hlavního města to ČTK sdělil mluvčí Vít Hofman. Zastavené nadále budou přívozy přes Vltavu. Zavřená jsou od Vánoc vrata na Čertovce a nově se uzavře i podchod v ulici K Loděnici na Zbraslavi nebo vrata u hotelu Four Seasons. Povodňový stav hlásilo ve středu ráno přes 40 míst v Česku, stupeň ohrožení byl na Labi a na Otavě. "Apeluji na všechny, aby dodržovali zavedená opatření, i když je možná mohou krátkodobě omezovat. Všechny zúčastněné složky dělají maximum pro to, abyste byli v bezpečí," uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Náplavky budou uzavřené pro všechny pěší i automobily. Výjimku budou mít posádky lodí, které na místě zůstanou, aby je mohly kontrolovat.