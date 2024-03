Praha nabídla 3,65 miliardy Komerční bance za budovu na Václavském náměstí

Pražský magistrát nabídne Komerční bance (KB) přes 3,6 miliardy korun. Odkoupit by chtěl objekt na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Přestěhovat by se tam v budoucnu mohli úředníci z pronajatého Škodova paláce. O nákup budovy se mohli ucházet i další zájemci. Výsledek soutěže by měl být znám začátkem příštího týdne. Prodej neoklasicistní budovy ve čtvrtek potvrdil ředitel komunikace KB Tomáš Zavoral.

Podle radního Kovaříka je budova ze všech zvažovaných možností nejlepší variantou, jelikož magistrátní úředníci momentálně sídlí na několika místech. Navíc městu končí v roce 2028 smlouva se Škodovým palácem, ve kterém pracuje přes polovinu zaměstnanců magistrátu. V minulém roce se město snažilo o nákup budovy hlavní pošty v Jindřišské ulici, ale s Českou poštou se nakonec nedohodlo.