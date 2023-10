Praha otevřela novou tramvajovou trať

Vítěz tendru na tramvajovou trať v horní části Václavského náměstí v Praze bude znám do konce roku. Stavba by pak měla trvat zhruba čtyři roky. Náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti) to řekl při nedělním otevření nové tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině. Další tramvajové tratě jsou podle Hřiba rozestavěné. Nová asi 2,23 kilometru dlouhá trať se stavěla od poloviny loňského července a bude stát dohromady asi 840 milionů korun. Přes 710 milionů zaplatí Evropská unie. Podle plánu by se měla tato tramvajová trať ještě prodloužit na terminál Dlouhá míle u budoucí vlakové zastávky trati na letiště.