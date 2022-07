Praha patřila i loni mezi deset nejúspěšnějších kongresových měst na světě

Praha patřila i v roce 2021 mezi deset nejúspěšnějších kongresových měst na světě. V žebříčku Mezinárodní kongresové asociace ICCA obsadila sedmé místo. Nejlepší podmínky pro pořádání kongresů má podle asociace Vídeň.

Kongresová asociace žebříček vydala před pandemií koronaviru naposledy za rok 2019. I tehdy Praha patřila do nejlepší desítky - skončila devátá. V posledních dvou letech se ale pořadatelé kongresů museli vyrovnávat s proticovidovými omezeními. V české metropoli se loni podle dat Českého statistického úřadu konalo přes 1 200 akcí. Ve srovnání s předpandemickým - a rekordním - rokem 2019 to bylo o téměř 80 procent méně. Podle hodnotitelů z Kongresové asociace se ale Praha zvládla přizpůsobit a převedla akce do virtuálního prostoru.