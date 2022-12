Praha plánuje nové trolejbusové tratě, jedna z linek by měla jezdit až do Staré Boleslavi

Praha připravuje stavbu nových trolejbusových tratí. Od víkendu už jezdí nová linka z Palmovky do Miškovic, trolejbusová trať vznikla v hlavním městě po padesáti letech. Podle plánu pražského magistrátu by měly výhledově dělníci budovat další, i do středních Čech – konkrétně do Staré Boleslavi. Plán elektrifikace některých tratí a budování nových je součástí pražského Plánu udržitelné mobility i takzvaného klimatického závazku, který má pomoct snižovat objem emisí ve městě.