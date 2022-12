Praha pošle na Ukrajinu topidla a elektrocentrály

Praha pošle na Ukrajinu pro města Kyjev a Mykolajiv 626 naftových topidel a 18 elektrocentrál. Do Čierné nad Tisou, kde je Ukrajinci převezmou, by měly dorazit do jednoho až dvou dnů. Dopravu 315 palet v šesti vozech zajistí ČD Cargo. Na pražském Nádraží Libeň, odkud dnes vlaky vyjedou, to řekli dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ukrajinský chargé d'affaires Vitalij Usatyj a ředitelka ČD Cargo Logistic Jana Mlkvá. Podle Hřiba pošle Praha 400 topidel a 10 elektrocentrál do Kyjeva a 226 topidel a osm elektrocentrál do Mykolajiva. Dostanou je městské administrativy, které následně rozhodnou, jak materiál využijí. Topidla a elektrocentrály pocházejí z pražských zásob, pořizovací hodnota vybavení byla podle Hřiba 15 milionů korun. "My jsme měli tyto věci navíc pro případ nějaké neočekávané události, ale myslím si, že neočekávaná událost nastala právě teď a jsou potřeba někde jinde," řekl Hřib. Další zásoby pro Prahu podle něj mají hasiči. Dodal, že v budoucnu bude Ukrajina potřebovat celkově pomoct s rekonstrukcí měst, které Rusko zničilo. Usatyj řekl, že Praha posílá na Ukrajinu vždy právě tu pomoc, která je v danou chvíli potřeba. Poděkoval hlavnímu městu i ČD Cargo.