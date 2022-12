Praha rozsvítí budovy v barvách trikolory k 30. výročí vzniku České republiky

Hlavní město nasvítí v neděli vybrané budovy v barvách české trikolory na oslavu 30. výročí vzniku České republiky. V centru také vyvěsí české vlajky. Nasvícena bude například Nová radnice na Mariánském náměstí nebo Petřínská rozhledna. Koncem ledna také vyjede do pražských ulic speciální tramvaj k připomenutí výročí volby Václava Havla prvním českým prezidentem.

„Česká republika 1. ledna oslaví neuvěřitelných třicet let. Rozhodli jsme se proto, že si její kulaté výročí decentně připomeneme úsporným nasvícením budov a vyvěšením českých vlajek v pražských ulicích," uvedl dosluhující pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V celé síti metra bude také v neděliznít hlášení s textem „Již 30 let jedeme po vlastní lince jako samostatná Česká republika. Přejme si proto šťastnou cestu i do budoucna. Vaše hlavní město Praha."