Praha schválila úvěr necelých 23 miliard od Evropské investiční banky na metro D

Praha si bude moci půjčit od Evropské investiční banky (EIB) v přepočtu zhruba 22,76 miliardy korun na stavbu linky metra D. Na nočním jednání to schválili zastupitelé, s bankou již má magistrát půjčku sjednanou. Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra. To začalo město stavět koncem letošního dubna. EIB má za úkol podporovat významné rozvojové projekty v zemích Evropské unie. "Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka," uvedl již dříve náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dodal, že tento týden úvěr schválila správní rada EIB. Město odsouhlasilo úvěrový rámec, nikoliv detaily čerpání peněz. "O definitivní podobě, včetně dokumentace, budeme ještě hlasovat," řekl Vyhnánek.