Praha se opět stává turistickým centrem. Meziročně jí stoupla návštěvnost o 28 procent

Hlavní město ČR letos navštívilo přes 5,45 milionů turistů. Velkou část tvořili cizinci, našinců bylo pouze 22 %. V prvních třech čtvrtletích se meziročně zdvojnásobil počet turistů z asijských zemí. Uvedla to městská firma Prague City Tourism (PCT), která má na starosti cestovní ruch v české metropoli.

Celkový počet turistů se podle mluvčí PCT Kláry Janderové oproti minulému roku zvýšil o 28 procent. Změnila se ale i skladba turistů a cíle jejich návštěvy. Stále více jich míří i do částí města mimo památkovou rezervaci. Příčinou může být i zavedení nové turistické karty, která mimo klasických památek zahrnuje vstupné i na jiné turistické lokality. V příštím roce by chtěla PCT prohloubit spolupráci s Letištěm Václava Havla a agenturou CzechTourism a to zejména v podpoře platformy Touchpoint, která se zaměřuje mimo jiné na podporu dalších dálkových letů do Prahy.