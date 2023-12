Praha v přezkumném řízení zrušila noční zákaz vjezdu do části Starého Města

Pražský magistrát v přezkumném řízení zrušil noční zákaz vjezdu do části Starého Města. Rozhodnutí odboru pozemních komunikací a drah má ČTK k dispozici. Opatření nebylo náležitě odůvodněno a dopravní značení vůbec nevstoupilo v platnost, píše se v dokumentu. Značky do ulic namontovala na pokyn Prahy 1 v minulém týdnu Technická správa komunikací (TSK). Město je následně nechalo zneplatnit až do rozhodnutí v přezkumném řízení. Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO) na facebooku uvedl, že rozhodnutí nabude právní moci až za 15 dnů, a do té doby jsou značky platné. Dodal, že začne v orgánech městské části projednávat nové opatření.

Praha 1 nechala minulý týden v noci na čtvrtek nainstalovat značky zakazující vjezd mezi 22:00 a 06:00 do fakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Cílem bylo omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) následně řekl, že magistrát o kroku Prahy 1 nevěděl. Přezkumné řízení magistrát zahájil jako nadřízený orgán nad rozhodnutím městské části.

Z odůvodnění zákazu vjezdu není podle přezkumného rozhodnutí patrné, co návrh na zákaz iniciovalo. Spis, který magistrát od Prahy 1 převzal, podle něj neobsahuje žádné potřebné písemné podklady jako třeba dopisy, e-maily, protokoly či úřední záznamy. Proti zrušení zákazu není možné se odvolat, vyplývá také z dokumentu.