Praha v úterý uzavře stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích

Pražský magistrát příští týden uzavře jedno ze dvou stanových městeček pro uprchlíky z Ukrajiny v Malešicích. Od středy bude fungovat jen to v Troji. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman. Hlavními důvody jsou podle magistrátu zvládnutí aktuální situace a klesající počet uprchlíků. V Malešicích budou lidé naposledy v úterý 26. července, poté se přesunou do Troje. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dodal, že město provoz městeček od počátku vnímalo jako krajní a dočasné řešení.

První stanové městečko s kapacitou 150 lůžek otevřel magistrát v Troji v sobotu 14. května. První víkend tam našlo azyl 142 lidí. Na přelomu května a června potom začalo fungovat stanové městečko se stejnou kapacitou v Malešicích.

Od počátku konfliktu na Ukrajině získalo podle dat ministerstva vnitra v ČR dočasné vízum více než 398.000 uprchlíků, z toho 91.000 v Praze.