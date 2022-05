Praha žádá stát o pomoc s ubytováním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny

Pražský magistrát žádá od státní Správy uprchlických zařízení pomoc s ubytováváním skupin romských uprchlíků z Ukrajiny. Město pro ně nemá dostatek vhodných ubytovacích kapacit. Novinářům to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Hlavní město má podle primátora jen nižší desítky lůžek, která může použít pro romské uprchlíky. Podle primátora se o ně musí primárně postarat Správa uprchlických zařízení. "Budeme žádat po státu, aby našel víc kapacit. Akorát, dosavadní snahy státu zajistit pro tyto skupiny dostatečné kapacity, selhal. To je zásadní problém, který z pozice kraje nevyřešíme," řekl Hřib.

U hlavního nádraží v Brně se dnes opět objevili romští uprchlíci z Ukrajiny, přestože v pondělí jich město ve spolupráci s policií asi 70 odvezlo k ubytování do židenických kasáren. Dopoledne se na stanovišti u nádraží pohybovalo asi 20 lidí. ČTK to řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle něj mají status dočasné ochrany, ale odmítli nabízené ubytování. Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové tím zanikl jejich další nárok na bydlení. Situaci v pondělí na místě řešila policie i za přítomnosti brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS).

Podle Vaňkové nelze uprchlíky nutit, aby zůstali v místě ubytování, které jim město nabídlo. "Máme informace, že tyto osoby migrují po celé republice a mění jednotlivá místa a často vyjíždí i mimo Českou republiku a pak se zase vrací pro dávky. Je to do jisté míry způsobeno i tím, že v rámci Evropy není koordinace a nesleduje se, jaký stupeň ochrany dostanou tito lidé v jednotlivých státech," řekla Vaňková. Na dotaz novinářů, zda mohou uprchlíci využívat dávky ve více státech, uvedla, že se to nedá vyloučit.