Praha získala od Evropské investiční banky úvěr až 23 mld. Kč na stavbu metra D

Praha získala od Evropské investiční banky (EIB) úvěr na stavbu metra D z Pankráce do Písnice. V následujících letech bude moci čerpat v přepočtu až 23 miliard korun. Město bude moci rovněž odložit splátky o osm let a jistinu splácet po dobu 40 let. Úvěr bude moci čerpat v korunách či eurech, a pokud zvolí eura, úrok bude nastaven na méně než dvě procenta. Banka poskytne úvěr bez nutnosti zajištění. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra.

"Banka také přihlédla k výbornému stavu městských financí a nejnižšímu zadlužení za posledních 20 let, kterého město dosáhlo v letošním roce," řekl Vyhnánek. Přestože se městu podařilo získat úvěr u EIB, bude vedení magistrátu nadále jednat o financování stavby také se státem. "Není možné, aby Praha ze svého rozpočtu financovala například souběžně výstavbu městského okruhu, další linky metra a také budovy filharmonie," dodal Vyhnánek.