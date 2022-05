Praha získala územní rozhodnutí pro stavbu expozice Arktida v pražské zoo

Praha získala územní rozhodnutí pro stavbu expozice s názvem Arktida v pražské zoologické zahradě. Nový domov by v pavilonu měli najít mimo jiné lední medvědi. Nynější expozice ledních medvědů je otevřena od roku 1933, podle ředitele Miroslava Bobka je malá a zastaralá. Nová expozice by se tak mohla začít stavět v roce 2023, pokud to podpoří vedení metropole, které vzejde z komunálních voleb na podzim. Stavební práce by podle odhadů mohly trvat dva roky. Cena se nyní odhaduje na půl miliardy korun. "Bude to největší investice v historii všech českých zoologických zahrad," řekl Bobek.

Podle návrhu společnosti G.L.architekti by expozice s názvem Arktida měl zaujímat více než 8000 metrů čtverečních. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy, doplňková expozice určená tuleňům, návštěvnické prostory zahrnující restauraci a objekty se zázemím.